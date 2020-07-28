Правила работы по совместительству предложили изменить в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правила трудоустройства россиян по совместительству предложила изменить член Общественной палаты России Ирина Волынец, сообщает RT. Она направила соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
По ее словам, в Трудовом кодексе разрешено устраиваться на работу по совместительству к неограниченному числу работодателей, но только на полставки. Ее инициатива позволит гражданам самостоятельно решать, смогут ли они работать на две полные ставки.
"Прошу вас провести комплекс мероприятий по изменению правил трудоустройства по совместительству с целью возможности трудоустройства на полную занятость и полную ставку по совместительству более чем на одном рабочем месте", – сказано в тексте обращения Ирины Волынец.
По мнению директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, человек, который работает по совместительству, быстро устает и теряет продуктивность.
В сентябре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил с инициативой запретить работу по совместительству. По его словам, работая в двух-трех местах, сотрудник не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться, что отражается на качестве работы.
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