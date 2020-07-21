Законопроект об удаленной работе принят в первом чтении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы, сообщает РИА Новости.

Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, а также возможность совмещать офисную и удаленную работу.

Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое – дистанционная работа. Второе – временная дистанционная работа. Такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции сотрудника, трудящегося вне стационарного рабочего места, но находящегося под контролем работодателя. Третье – комбинированная дистанционная работа. Она предполагает стационарную занятость на рабочем месте и удаленную работу.

Проект также предлагает отказ от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи. Авторы проекта считают, что стоимость и порядок оформления такой ЭЦП ограничивает распространение дистанционной работы.

В то же время работодателю и работнику предлагается предоставить возможность и право выбора, чтобы они могли использовать документы на бумажном носителе.

Помимо прочего, законопроект предлагает исключить из раздела ТК РФ о дистанционной работе ряд избыточных и уже устаревших норм, а также требование об указании рабочего места в качестве одного из условий трудового договора о дистанционной работе. Также предусмотрено право дистанционного работника быть офлайн.

В Госдуму законопроект внесли председатель ГД Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее стало известно, что в России могут компенсировать расходы граждан на удаленную работу.

Так, Минтруд РФ поддержал законопроект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы. В частности, в проекте предусматривается компенсация расходов работников на электроэнергию.

По словам первого зампреда комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, у работников появится возможность запросить у работодателя компенсацию расходов на электроэнергию, а также амортизацию цены личного компьютера.