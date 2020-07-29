Вакцинацией против гриппа должно быть охвачено 60% населения – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В регионах возобновится плановая диспансеризация и вакцинация. Поставка вакцины в субъекты начнется 31 августа, сообщает РИА Новости.

Как рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, вакцинировать нужно 60% населения.

"С июля 2020 года правительством принято решение о возобновлении диспансеризации, профмедосмотров и плановой вакцинации по мере снятия ограничений. Данными мерами должен быть обеспечен максимальный охват", – отметила Голикова.

Она добавила, что региональные органы должны провести разъяснительную работу среди населения, а где есть необходимость – организовать подвоз граждан для проведения диспансеризации и вакцинации. Также Голикова напомнила, что осенью начнется вакцинация против гриппа.

"К моменту начала эпидемии коронавируса почти 50% населения страны было привито от гриппа. С учетом складывающейся ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должно быть охвачено не менее 60% населения. Из числа входящих в группу риска это должно быть порядка 75%", – сказала Голикова.

Ранее россиянам рекомендовали в преддверии осени сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. По словам специалистов, вакцина от пневмококка действует до 5 лет.