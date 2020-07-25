Россиянам рекомендуют к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка

Фото: Агентство "Москва"/ Игорь Иванко
Россиянам рекомендуют в преддверии осени сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. С соответствующим заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Мы сегодня повторяем, что вакцинация против гриппа - это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого (осеннего. – Прим. ред.) периода. В том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1"
По словам министра, вакцина от пневмококка действует до 5 лет.
Ранее Мурашко заявил, что вакцинация против гриппа поможет снизить число пациентов с тяжелым течением COVID-19. По его словам, в текущем году планируется большая поставка вакцины против гриппа во все регионы страны.
Вакцинацию от гриппа в России планируется начать в августе
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