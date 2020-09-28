В Госдуме предлагают законодательно закрепить 31 декабря выходным днем

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Госдума рассмотрит законопроект ЛДПР об обязанности правительства обеспечить перенос выходного дня на 31 декабря, сообщает News.ru.

По словам главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, исходя из логики и здравого смысла, а также требований россиян, 31 декабря всегда должен быть выходным.

"Тем самым не будет соблазна – переносить или не переносить", – подчеркнул депутат.

Он напомнил о прописанном в действующем законодательстве праве правительства переносить те или иные нерабочие дни на очередной календарный год. Но Нилов считает, что для избежания ситуации прошлого года, когда решение об объявлении 31 декабря нерабочим днем принималось на уровне регионов или отдельных предприятий, нужно прописать соответствующую обязанность кабмина в законе.

"В целом мы выходим только на позитивное решение как для граждан, так и для работодателей, потому что все понимают: 31 декабря, за исключением отдельных каких-то сфер, это условно рабочий день, когда никто не работает, и превращается все это в такую профанацию", – заключил парламентарий.

Ранее Минтруд предложил установить новогодние каникулы в России в 2021 году с 1 по 10 января. Кроме того, министерство хочет сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу.

В проекте постановления указано, что нерабочими также могут быть периоды с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов в июне направил на отзыв в министерство труда законопроект о сокращении в 2021 году новогодних каникул. По предложению сенатора, из-за последствий пандемии достаточно установить выходные с 1 по 3 января.

В Госдуме отмену длинных новогодних праздников не поддержали, отметив, что эта инициатива может вызвать негативную реакцию в обществе. В Минтруде обещали рассмотреть законопроект в установленном порядке, но уточнили, что новогодние каникулы определяются Трудовым кодексом РФ.

