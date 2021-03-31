СФ одобрил введение уголовного наказания за унижение чести и достоинства ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Совет Федерации одобрил введение уголовного наказания за унижение чести и достоинства ветеранов.

Поправки вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Они подразумевают санкции для граждан за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства.

За публичное распространение недостоверной информации будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет. Кроме того, нарушителей могут направить на принудительные работы сроком до трех лет и лишить права занимать определенные должности или выполнять определенную деятельность.

Также за унижение чести и достоинства ветеранов предусмотрено лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Санкции за правонарушение могут быть ужесточены, если оно совершено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета – штраф составит от 2 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до пяти лет.

Также возможны принудительные работы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок либо лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на этот же срок.

Ранее законы с санкциями за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов в Сети одобрили в Госдуме. Автором инициатив выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

