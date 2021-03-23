Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что данной категории граждан выплатят единовременную материальную помощь в честь 76-й годовщины Победы в войне. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы.

Известно, что каждый год правительство города принимает решение о выплате материальной помощи ко Дню Победы ряду категорий ветеранов. Например, инвалидам и участникам Великой войны, военнослужащим, которые прошли службу в воинских частях, не входивших в состав армии, военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года.

Кроме того, выплаты полагаются ветеранам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда", инвалидам с детства из-за ранения, контузии или увечья. Материальную помощь также предлагают участникам обороны Москвы, жителям блокадного Ленинграда, вдовам военнослужащих, которые погибли в годы войны, лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны, бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также труженикам тыла и людям, родившимся до 31 декабря 1931 года.

В пресс-службе напомнили, что в минувшем году размер выплат увеличили в 2,5–3 раза. Он составил от 10 до 25 тысяч рублей, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин утвердил порядок назначения новой денежной выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Согласно постановлению правительства Москвы, которое подписал градоначальник, малообеспеченные семьи получат возможность выбрать одно из двух региональных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.

