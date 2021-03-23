Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил порядок назначения новой денежной выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Согласно постановлению правительства Москвы, которое подписал градоначальник, малообеспеченные семьи получат возможность выбрать одно из двух региональных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.

"В зависимости от уровня нуждаемости и иных жизненных обстоятельств они вправе продолжить получать нынешнее пособие в размере 7 тысяч 725 рублей в месяц либо подать заявление на получение новой региональной денежной выплаты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что размер новой ежемесячной выплаты будет дифференцирован и в зависимости от материального положения семьи может составить 50% от величины прожиточного минимума ребенка – 7 тысяч 791 рубль, 75% – 11 тысяч 687 рублей, 100% – 15 тысяч 582 рубля. Если в семье несколько детей, то выплата будет выплачиваться на каждого отдельно.

Право на новую выплату имеют семьи, доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Москве на человека – 18 тысяч 29 рублей в месяц.

Для определения степени нуждаемости семьи будут проверять информацию о доходах за последние четыре месяца, предшествующие назначению выплаты. Также будут учитывать доход от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, средства от сдачи имущества в аренду, алименты и соцвыплаты.

Заявление на получение выплаты можно подать в центрах "Мои документы" с 24 марта.

"При наличии права на выплату она будет установлена с 1 января 2021 года, но не ранее чем со дня достижения ребенком возраста трех лет", – уточняется в сообщении.

Адвокат юридической группы "Гречкин и Партнеры" Яна Любимова ранее рассказала, что в получении выплат на детей от трех до семи лет может быть отказано, если у родителей нет официального дохода. Исключением является уход за ребенком до трех лет или инвалидом, статус безработного, не превышающий полгода, а также ряд социально сложных ситуаций.

Также в выплатах может быть отказано, если семья владеет несколькими квартирами или домами. Семья не может рассчитывать на пособие, если имеет больше одного автомобиля, хотя из этого правила существуют исключения.

