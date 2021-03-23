Эксперты объяснили, за что можно лишиться выплат на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В получении выплат на детей от трех до семи лет может быть отказано, если у родителей нет официального дохода. Исключением является уход за ребенком до трех лет или инвалидом, статус безработного, не превышающий полгода, а также ряд социально сложных ситуаций. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат юридической группы "Гречкин и Партнеры" Яна Любимова.
Также в выплатах может быть отказано, если семья владеет несколькими квартирами или домами. Семья не может рассчитывать на пособие, если имеет больше одного автомобиля, хотя из этого правила существуют исключения.
По словам Любимовой, важным пунктом является осуществление ухода за ребенком. Если окажется, что он работает по графику, сокращенному на небольшое время, а с ребенком в это время находится другой член семьи, выплату могут не дать или отобрать.
Управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин отметил, что выплату на ребенка может получать гражданин, не находящийся в отпуске по уходу за ребенком, но реально осуществляющий уход.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты объяснили, как подать заявление на новую выплату на детей в возрасте от трех до семи лет. Сделать это можно через портал госуслуг, а также при личном обращении в офис "Мои документы" с 1 апреля по 31 декабря. Перерасчет произведут с 1 января текущего года.
Для определения степени нуждаемости семьи будут проверять информацию о доходах за последние четыре месяца, предшествующие назначению выплаты. Также будут учитывать доход от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, средства от сдачи имущества в аренду, алименты и соцвыплаты.
Кроме того, порядок получения социальных выплат семьям с детьми упростили в Москве. При подаче заявлений в электронном виде через единый портал госуслуг больше не придется прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты.
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