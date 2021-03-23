Минтруд рассказал о соцвыплатах за работу в условиях пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Общая сумма выплат за работу в условиях распространения коронавируса составила 21,5 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Минтруде.

В ведомстве подчеркнули, что общее количество выплат превысило 850 тысяч, при этом перечисление средств продолжается, так как сотрудники соцорганизаций по-прежнему работают в особом режиме. Решение о возвращении к обычным условиям труда принимает главный санитарный врач в каждом регионе.

"На сегодняшний момент осуществлена 852 501 выплата работникам организаций соцобслуживания (с учетом, что одному работнику выплата может быть произведена за несколько смен). Из них количество выплат в повышенном размере составило 120 808", – рассказали в Минтруде.

В министерстве пояснили, что претендовать на выплаты могут сотрудники, работающие непосредственно с заболевшими коронавирусом постояльцами организаций соцобслуживания.

Выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания осуществляются с 16 ноября 2020 года из средств Фонда социального страхования РФ.

Ранее сообщалось о дополнительных выплатах московским медработникам, занятых в борьбе с COVID-19. Из столичного бюджета на это выделили три миллиарда рублей.