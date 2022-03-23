В Росгвардии заявили об уничтожении более 300 украинских националистов

16:10
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Военнослужащие Росгвардии в ходе освобождения населенных пунктов на Украине уничтожили свыше 300 националистов.
"В ходе специальной военной операции при выполнении служебно-боевых задач военнослужащие и сотрудники Росгвардии проявляют мужество и героизм, наносят существенный урон противнику в живой силе и технике", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и Украина провели два обмена пленными. Также Россия продолжает эвакуацию мирного населения Украины через гуманитарные коридоры. Захарова отметила, что при этом Евросоюз обвиняет РФ в использовании беженцев в качестве инструмента давления и направляет их в страны ЕС.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с заранее поставленными задачами и планами. Он отметил, что оккупация Украины не является целью спецоперации, часть украинцев это понимает и сотрудничает с российскими военными.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Военные РФ за сутки вывели из опасных районов Украины более 16 тысяч мирных жителей
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