МО РФ показало кадры уничтожения позиции украинского ПВО "Бук"

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российский оперативно-тактический комплекс "Искандер" нанес удар по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук". Кадры показало Минобороны РФ.

"Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. Точным попаданием в цель ЗРК ВСУ был уничтожен", – говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее российские вертолеты Ка-52 нанесли удар управляемой ракетой комплекса "Вихрь" по командному пункту украинских войск. Удар наносился с режима висения без входа в зону поражения украинской ПВО. Объекты были уничтожены с расстояния более семи тысяч метров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

