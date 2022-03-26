Российские вертолеты Ка-52 уничтожили командный пункт ВСУ

Видео: Минобороны России

Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар управляемой ракетой комплекса "Вихрь" по командному пункту украинских войск. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

Удар наносился с режима висения без входа в зону поражения украинской ПВО. Объекты были уничтожены с расстояния более семи тысяч метров.

Ранее первый замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев полностью заблокированы российскими войсками.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

