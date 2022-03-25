ВС РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев – Минобороны

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев полностью заблокированы российскими войсками, заявил первый замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. О этом сообщает ТАСС.

"Российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской областей", – сказал он.

Рудской пояснил, что по инфраструктурным объектам, технике и живой силе украинских вооруженных сил на территории данных городов наносятся удары с целью их сковывания и лишения возможности усилить группировку ВСУ в Донбассе до полного освобождения территорий ЛНР и ДНР.

Ранее Рудской рассказал, что Россия рассматривала два варианта ведения спецоперации: в границах ДНР и ЛНР или на всей территории Украины. По его словам, в первом случае ВС РФ столкнулись бы с постоянной подпиткой Киевом задействованной в операции группировки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.