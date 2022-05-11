Великобритания заключила с Финляндией и Швецией новые соглашения о гарантиях безопасности

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Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Аналогичное соглашение заключено с Финляндией.

"Мы решительно и безоговорочно поддерживаем Швецию и Финляндию, подписание данных деклараций в сфере безопасности является символом прочного доверия между странам", – следует из заявления.

Данные соглашения повысят уровень безопасности в Европе и дадут Великобритании возможность увеличить свое военное присутствие в данных странах путем размещения боевой техники и личного состава.

По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, решение о вступлении в НАТО будет принято в течение одной недели.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что вступление страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления границ с Россией. По его словам, Россия также, вероятно, начнет наращивать военное присутствие в Балтийском регионе. Ниинистё заявил, что намерен представить свою позицию по НАТО не позже 12 мая.

В Финляндии 24 февраля сообщили о готовности подать заявку на вступление в НАТО.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.