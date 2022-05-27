В Кремле прокомментировали заявления Зеленского о возобновлении переговорного процесса

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Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков считает позицию Киева по возобновлению переговорного процесса между Россией и Украиной противоречивой.
"Переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной. Это первое, что абсолютно контрастирует с упомянутыми вами заявлениями Зеленского. Второе, в целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу", – цитирует его РИА Новости.
По словам Пескова, данные противоречия не дают понять стремления Украине, а также вызывают вопросы к ее готовности осознать реальное положение дел. Он также отметил, что переговорный процесс был заморожен украинской стороной.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры могут продолжиться исключительно после вывода российских войск с территории Украины. При этом возможна лишь встреча на уровне глав государств.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко счел неконструктивными такие заявления украинского президента. Он напомнил, что в рамках проходивших ранее переговоров обсуждался вопрос гарантий безопасности для Киева, однако украинская сторона прекратила диалог.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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