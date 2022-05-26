Лавров оценил условия Зеленского по возобновлению переговоров с Россией

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал несерьезными условия президента Украины Владимира Зеленского по возобновлению переговоров с Россией.

Он напомнил, что украинский лидер готов общаться исключительно с российским президентом.

"Якобы ни на каком другом уровне не имеет смысла этим заниматься. Переговоры, по его мнению, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля. То, что это несерьезно, не надо никому объяснять и доказывать", – сказал Лавров в интервью RT Arabic.

Министр добавил, что такую "не очень интеллектуальную мотивированную неуступчивость" в переговорном процессе выгодно поддерживать Западу.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры могут продолжиться исключительно после вывода российских войск с территории Украины. При этом возможна лишь встреча на уровне глав государств.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко счел неконструктивными такие заявления украинского президента. Он напомнил, что в рамках проходивших ранее переговоров обсуждался вопрос гарантий безопасности для Киева, однако украинская сторона прекратила диалог.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

