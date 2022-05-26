Выдвигаемые Зеленским условия для перемирия невыполнимы в принципе – Медведев

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Условия для перемирия, которые выдвигает украинский лидер Владимир Зеленский, невыполнимы в принципе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

"Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", – отметил Медведев.

Он подчеркнул, что глава Украины требует ДНР, ЛНР и Крым снова сделать украинскими, хотя не знает чего хочет население этих регионов.

"Ультиматумы звучат красиво только на бумаге. Да и ставят их обычно все-таки с позиции силы, а не явной слабости. В момент победы, а не поражения. На трезвую голову, а не под психотропными препаратами", – заключил Медведев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры могут продолжиться исключительно после вывода российских войск с территории Украины. При этом возможна лишь встреча на уровне глав государств.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.