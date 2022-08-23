Гендиректор МАГАТЭ сообщил о возможной миссии на Запорожскую АЭС через несколько дней

Фото: Минобороны РФ

Поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в течение ближайших нескольких дней при успешных переговорах, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на площадке и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", – приводятся его слова в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Гросси также сообщил об интенсивных консультациях со всеми сторонами для осуществления миссии агентства.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время логистики поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Он добавил, что российская сторона призывает страны, влияющие на украинские власти, "серьезно поговорить с представителями Киева", чтобы те прекратили обстрелы.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия принимает все необходимые меры по усилению безопасности в районе Запорожской АЭС. В частности, усилены системы ПВО в регионе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

