Захарова назвала позицию Запада в отношении ЗАЭС опасной игрой

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Евросоюз и все западное сообщество делают вид, будто не понимают, что от прекращения обстрелов Запорожской АЭС зависит безопасность целого континента. Такая позиция является опасной игрой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.



Она назвала странным, что "взрослые не понимают", что для обеспечения безопасности объекта нужно прекратить его обстреливать.



"Возможно, взрослые не играли в компьютерные игры. Зато они играют в другие игры, политические. И эти игры, кстати говоря, не менее опасны", – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что ядерный объект в случае происшествия будет угрожать безопасности, экологии и здоровью людей на всей планете. Вместе с тем Захарова напомнила, что Запорожская АЭС находится в густонаселенном центре Европы, а не на "удаленном пятачке земного шара".

"Посмотрите, к сожалению, на те заявления, которые мы слышим по линии секретариата ООН на уровне их официальных представителей: они, это прямая цитата, "не знают", кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию. Это как? А чего не хватает, чтобы узнать, кто же обстреливает ЗАЭС? Чего не хватает в этом мире? Что, нет средств слежения, нет средств перехвата?" – уточнила Захарова.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. Применялась крупнокалиберная артиллерия, из-за чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива. После нанесения первого удара украинская армия продолжила вести обстрел Энергодара и ЗАЭС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

