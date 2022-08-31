Миссия МАГАТЭ проведет на Запорожской АЭС несколько дней – Гросси

Фото: Минобороны РФ
Делегация экспертов МАГАТЭ, прибывшая на Украину для проведения миссии на Запорожской АЭС, планирует провести на объекте несколько дней, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, миссия должна объективно оценить реальную обстановку на станции и помочь ее стабилизировать. Гросси подчеркнул, что эта задача является чрезвычайно важной.
"Мы направляемся в зону военных действий, на оккупированные территории, что требует ясных гарантий не только от Российской Федерации, но и от Украины. Нам удалось их получить", – пояснил он.
Также Гросси заявил, что намерен организовать постоянную миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.
"Это одна из важнейших вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю", – добавил он.
Накануне делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. По данным CNN, 14 членов миссии, возглавляемой гендиректором организации Рафаэлем Гросси, были замечены в одной из гостиниц столицы Украины.
По словам Гросси, делегация прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе. При этом он не уточнил точную дату приезда миссии на объект.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Миссия МАГАТЭ уже выехала в сторону Запорожской АЭС
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