На ЗАЭС остались работать 8 членов миссии МАГАТЭ – власти Энергодара

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На Запорожской АЭС продолжают работу восемь членов международной миссии МАГАТЭ и четыре сопровождающих, сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

"На данный момент на АЭС осталось восемь человек (экспертов МАГАТЭ. – Прим. ред.), плюс еще четыре человека – обслуживающий персонал, который сопровождает их", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Волга выразил надежду, что миссия проведет адекватное и объективное расследование. Также он сообщил, что в настоящее время на станции ведутся работы по восстановлению электроснабжения пятого энергоблока АЭС, который был остановлен после удара Вооруженных сил Украины.

"В результате провисания и перебития ряда линий электропередачи на территории города и отвода непосредственно по близлежащим населенным пунктам произошли сбои и проседание напряжения на линиях электропередачи отгенерированных мощностей, в результате чего сработала автоматическая защита на пятом энергоблоке. Он отключился. Сейчас идет переключение и восстановление линий", – сказал Волга.

Он подчеркнул, что штатная работа энергоблока будет восстановлена в ближайшее время.

30 августа делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. Позднее стало известно, что рабочий визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.

Эксперты МАГАТЭ прибыли в Энергодар, где располагается ЗАЭС, 1 сентября. Отмечалось, что в колонне было 9 автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов.