Гендиректор МАГАТЭ покинул ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уехал с территории Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости.

30 августа делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев.

Позднее стало известно, что рабочий визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.

Эксперты МАГАТЭ прибыли в Энергодар, где располагается ЗАЭС, 1 сентября. Отмечалось, что в колонне было 9 автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов.