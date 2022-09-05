Херсонские власти рассказали о состоянии Антоновского моста после обстрелов ВСУ

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Антоновский мост через Днепр в Херсоне, подвергающийся массированным обстрелам со стороны ВСУ, находится в аварийном состоянии и закрыт для проезда автотранспорта, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Мост и был закрыт, проезд по нему сейчас невозможен. Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".
Стремоусов отметил, что украинские силовики ведут обстрел судов, которые обеспечивают транспортировку мирных жителей через Днепр. Кроме того, по его словам, ВСУ наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры Херсона и области.
22 августа украинские военные нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. В результате обстрела погибли 2 мирных жителя, а общее число пострадавших составило 16 человек.
До этого ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту из реактивной системы залпового огня HIMARS. Это произошло 8 августа. Замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов отмечал, что ракеты удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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