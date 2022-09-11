ЗАЭС стала первой в мире станцией, подвергшейся вооруженной атаке – "Росатом"

Фото: министерство обороны Российской Федерации
Запорожская АЭС стала первой за время существования атомной энергетики действующей атомной электростанцией, которая подверглась вооруженной атаке, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Это первый случай. Ну, были события связанные с Бушером (Бушерская АЭС, город Бушер, Иран. – Прим. ред.), когда станция еще не работала. То есть, это такой первый опыт, который человечество проходит", – сообщил он в эфире телеканала "Россия-1".
Глава "Росатома" отметил необходимость для человечества выработать защитную реакцию, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
Ранее член главного совета администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на Запорожской АЭС энергоблок остановлен.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Запорожье сообщили, что Киев прекратил переток электроэнергии с АЭС на Украину
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