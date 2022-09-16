Власти Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ

Фото: ТАСС/URA.RU/Таисия Воронцова
Резолюция МАГАТЭ по ЗАЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"<...> это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование", – сказал он в беседе с РИА Новости.
Рогов отметил, что в документе, принятом Международным агентством по атомной энергии, так и не было зафиксировано, что главным и единственным виновником обстрелов Запорожской атомной электростанции являются украинские войска.
Член главного совета администрации Запорожской области также подчеркнул, что российские военнослужащие выступают гарантом обеспечения безопасности ЗАЭС и ее защиты от внешних террористических угроз.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В ведомстве заявили о необходимости установить зону безопасности вокруг станции, чтобы избежать "ядерного инцидента", который могут вызвать боевые действия. Эксперты также предупредили, что повреждения станции в результате обстрелов могут привести к неограниченному выбросу радиоактивных материалов.
Ранее сообщалось, что в Энергодаре задержали работника ЗАЭС, который являлся корректировщиком ВС Украины. По некоторым данным, задержанный давал информацию за деньги, однако позднее раскаялся и заявил, что делал это бесплатно и больше такого не повторится.
Власти Запорожской области сообщили об остановке последнего реактора АЭС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: