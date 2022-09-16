Власти Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ

Фото: ТАСС/URA.RU/Таисия Воронцова

Резолюция МАГАТЭ по ЗАЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"<...> это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование", – сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов отметил, что в документе, принятом Международным агентством по атомной энергии, так и не было зафиксировано, что главным и единственным виновником обстрелов Запорожской атомной электростанции являются украинские войска.

Член главного совета администрации Запорожской области также подчеркнул, что российские военнослужащие выступают гарантом обеспечения безопасности ЗАЭС и ее защиты от внешних террористических угроз.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В ведомстве заявили о необходимости установить зону безопасности вокруг станции, чтобы избежать "ядерного инцидента", который могут вызвать боевые действия. Эксперты также предупредили, что повреждения станции в результате обстрелов могут привести к неограниченному выбросу радиоактивных материалов.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре задержали работника ЗАЭС, который являлся корректировщиком ВС Украины. По некоторым данным, задержанный давал информацию за деньги, однако позднее раскаялся и заявил, что делал это бесплатно и больше такого не повторится.

