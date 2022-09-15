Совет МАГАТЭ принял резолюцию по итогам поездки на ЗАЭС – СМИ

Фото: министерство обороны Российской Федерации
Совет Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию по итогам поездки экспертов на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает Reuters.
В общей сложности в совете представлены 35 стран, из которых семь воздержались, а две – Россия и Китай – проголосовали против.
Согласно документу, Москва должна прекратить все действия на территории ЗАЭС и любом другом ядерном объекте Украины. Резолюцию предложили Канада и Польша от имени Киева, который не входит в правление международной организации.
При этом принятый МАГАТЭ документ не учитывает обстрелы ЗАЭС украинской стороной.
Международное агентство опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС 6 сентября. В ведомстве заявили о необходимости установить зону безопасности вокруг ЗАЭС. Специалисты отметили, что это позволит избежать "ядерного инцидента", который могут вызвать боевые действия. Эксперты предупредили, что повреждения станции в результате обстрелов могут привести к неограниченному выбросу радиоактивных материалов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Власти Запорожской области сообщили об остановке последнего реактора АЭС
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