Патрушев заявил, что США предоставляют Киеву данные для обстрелов ЗАЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Вашингтон предоставляет Киеву данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС для обстрелов станции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США", – приводит РИА Новости слова Патрушева.

Секретарь СБ России подчеркнул, что эти обстрелы могут обернуться катастрофой не только для большей части населения Украины и РФ, но и Европы, а по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал, что Запорожская АЭС стала первой за время существования атомной энергетики действующей атомной электростанцией, которая подверглась вооруженной атаке. Он отметил необходимость для человечества выработать защитную реакцию, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

До этого член главного совета администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на Запорожской АЭС энергоблок остановлен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

