МАГАТЭ сообщило о восстановлении третьей линии электропередачи к ЗАЭС

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Третья резервная линия электропередачи к Запорожской атомной электростанции, которая получила повреждения при обстрелах со стороны ВСУ, была восстановлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов МАГАТЭ.

"Украинские инженеры добились дальнейшего прогресса в ремонте жизненно важной энергетической инфраструктуры в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обеспечив ей новый доступ к третьей резервной линии электропередачи", – отмечается в заявлении.

По словам представителей МАГАТЭ, резервная линия стала доступной для объекта после ремонтных работ распределительного устройства на близлежащей теплоэлектроцентрали.

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что Запорожская АЭС стала первой за время существования атомной энергетики действующей атомной электростанцией, которая подверглась вооруженной атаке. Он отмечал необходимость для человечества выработать защитную реакцию, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

