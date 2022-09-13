Вторую резервную линию электропередачи к ЗАЭС удалось восстановить

Специалистам удалось восстановить вторую резервную линию электропередачи к запорожской АЭС. Это позволит охладить реактор и обеспечить безопасность станции, несмотря на не прекращающиеся обстрелы со стороны украинских силовиков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.