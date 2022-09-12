Эксперт рассказал о причине прекращения импорта железа и стали РФ в США

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Причина прекращения импорта железа и стали РФ в США заключилась в действиях американской политической элиты, утверждает директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. По его словам, подобные полезные ископаемые будут поставляться в Америку через посредников, но сумма на них станет завышенной.
Сталелитейная компания United States Steel Corporation может обеспечить США металлом только на 50%, считает Рожанковский.
"Но эта проблема решается просто: перемаркировывают продукцию и поставляют под той маркировкой, которая устраивает американских конгрессменов", – отметил эксперт, передает "Радио 1".
Кроме того, добавил Рожанковский, РФ не является первой страной, против которой Америка ввела заградительные пошлины. Он объяснил, что во время президентства Дональда Трампа в подобные ограничения попал Китай с их сталью.
"Теперь пришел Байден, поменялись правила игры, и в немилость попала Россия. И сделали заградительные пошлины для российского металла. Но я вам могу сказать, что все время Америка вводила против кого-то заградительные пошлин", – заключил Рожанковский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления СМИ о том, что Москва станет поставлять Индии нефть по низкой цене. Он подчеркнул, что подобные сообщения не являются действительными.
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