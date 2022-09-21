Захарова заявила, что двум членам делегации РФ не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Двум членам российской делегации не дали визы в США для участия в работе Генассамблеи ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Все свои на этот счет претензии мы высказали", – добавила Захарова.

Она отметила, что визу не дали также нескольким сопровождающим лицам и журналисту.

Ранее Захарова рассказала, что визу накануне получил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который возглавляет российскую делегацию. По словам Захаровой, также вместе с делегацией в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН должны отправиться сопровождающие лица – эксперты, дипломаты, переводчики и технические специалисты.

При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США пока не выдали визы большей части российской делегации для участия в неделе Генассамблеи ООН. По его словам, визы получили те, кто летит с министром.

