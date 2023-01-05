Столтенберг заявил, что опасно недооценивать Россию – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Thierry Monasse

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасно недооценивать Россию, передает агентство Reuters.

По его данным, генсек НАТО обратил внимание, что альянсу нужно больше солдат, боеприпасов и оружия.

Ранее подполковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил об отсутствии сценариев победы Украины. По его словам, ВСУ не оснащены и не укомплектованы нужными для проведения крупной наступательной операции средствами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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