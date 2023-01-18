В Японии заявили, что экономика России выстояла под давлением западных санкций

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Одной из причин устойчивости экономики РФ перед санкционными ограничениями Запада стал менталитет россиян. Об этом говорится в материале журналиста Ватару Накамура для портала Yahoo News Japan.

Несмотря на оказанное санкциями Запада влияние на российскую экономику, с серьезными трудностями страна не столкнулась. Накамура отметил предприимчивость страны в вопросе сохранения поставок, в том числе зарубежной техники путем параллельного импорта.

В материале также отмечается стабильность уровня безработицы в РФ и торговых взаимоотношений России с Индией и Китаем.

Говоря о менталитете россиян, журналист отметил, что жители страны старше 40 лет сочли западные санкции "ничем" в сравнении с ситуацией после распада Советского Союза.

Перечисленные факторы, по словам Накамуры, указывают на неэффективность антироссийских санкций и отсутствие их влияния на экономическую отрасль РФ.

Ранее в СМИ сообщалось, что доход РФ от экспорта удобрений в 2022 году вырос на 70%. По данным аналитиков, подобного результата стране удалось достичь из-за повышения цен на удобрения с началом спецоперации.

При этом в материале высказали сомнение в отношении подобного успеха РФ в 2023 году.



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