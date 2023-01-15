СМИ сообщили о росте доходов РФ от экспорта удобрений на 70% в 2022 году

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

В первые 9 месяцев 2022 года доходы РФ от экспорта удобрений выросли на 70%. Об этом сообщает Financial Times.

В материале издания отмечается, что причиной роста доходов страны могло стать подорожание удобрений на фоне спецоперации на Украине. Другим фактором роста считают закрытие профильных заводов в Европе из-за повышения цен на газ.

Однако издание высказало сомнения в поддержании того же успеха РФ в 2023 году.

"Недавнее падение цен на газ в Европе из-за более теплой, чем обычно, погоды привело к снижению цен на удобрения, при этом производители в регионе наращивают производство", – отмечается в статье.

Участники европейского рынка, мнение которых приводится в материале, считают, что цены на фосфаты и калий будут падать, а глобальных запасов азота достаточно.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара примут совместные усилия для экспорта российских удобрений. Он уточнил, что ситуацию можно охарактеризовать как сложную, однако высказал уверенность в решении вопроса.



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