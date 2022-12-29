Падение использования удобрений грозит миру продовольственной катастрофой – РАПУ

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Миру может грозить глобальная продовольственная катастрофа из-за снижения объемов использования удобрений на фоне западных санкций. Об этом заявил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"Учитывая резкое падение объемов внесения удобрений в ряде регионов планеты на 20-30% от уровня прошлого года, текущий кризис доступности продуктов питания в будущем году грозит перерасти в глобальную продовольственную катастрофу", – приводит его слова ТАСС.

Гурьев отметил, что Европа сократила покупки фосфорных и калийных удобрений на треть, а возместить их европейцам будет наиболее проблематично.

По его словам, из-за недостатка удобрений в ЕС обсуждается отмена ограничений на содержание токсичного кадмия в минеральных удобрениях. Гурьев заявляет, что это приведет к наводнению европейского рынка удобрениями с повышенной концентрацией вредных веществ.

"Беспрецедентный удар по здоровью собственного населения в угоду временной конъюнктуре", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что РФ и Турция предпримут совместные шаги для начала экспорта российских удобрений. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Первое судно с российскими удобрениями прибудет в Африку 31 декабря

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