РФ и Турция предпримут совместные шаги для начала экспорта российских удобрений – Эрдоган

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Россия и Турция предпримут шаги для начала экспорта российских удобрений, заверил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Ситуация с поставками удобрений более напряженная. Уверен, что мы вместе с Россией предпримем совместные шаги по этому вопросу", – передает ТАСС его слова.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Евросоюз не будет ставить препятствий экспорту российского зерна и удобрений.

До этого в МИД РФ заявили об отсутствии сдвигов по продвижению удобрений по зерновой сделке. По словам дипломатов, РФ находится в постоянном контакте с ООН по вопросу экспорта российской сельхозпродукции и настойчиво добивается, чтобы выполнялись все обязательства.

В ООН заявили о желании расширить экспорт российских удобрений

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