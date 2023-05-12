Главы МИД ЕС могут договориться о введении 11-го пакета санкций против России 22 мая – СМИ

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Главы МИД Евросоюза могут договориться о введении 11-го пакета санкций в отношении РФ на следующем заседании по иностранным делам, 22 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник, осведомленный о переговорах, отметил, что точные сроки корректировок вводимых ограничений пока неизвестны, так как для этого требуется единогласное решение всех государств, входящих в ЕС.

"Так или иначе есть двухнедельный горизонт для переговоров до следующего совета по иностранным делам, на котором предложение может быть обсуждено или даже согласовано на уровне МИД, если необходимо", – заявил он.

Ранее в СМИ сообщали, что ЕС не имеет возражений относительно ужесточения санкций против РФ в энергетической сфере.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что новый пакет санкций не будет включать в себя ограничений на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики. Он добавил, что Венгрия и сама не согласилась бы с такими предложениями.

До этого Еврокомиссия завершила организацию проекта 11-го пакета санкций против РФ. По словам главы пресс-службы ЕК Эрика Мамера, 10 мая состоялась дискуссия диппредставителей в КОРЕПЕР.



Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза