15:58Политика
Главы МИД ЕС могут договориться о введении 11-го пакета санкций против России 22 мая – СМИ
Фото: depositphotos/Kordin
Главы МИД Евросоюза могут договориться о введении 11-го пакета санкций в отношении РФ на следующем заседании по иностранным делам, 22 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Собеседник, осведомленный о переговорах, отметил, что точные сроки корректировок вводимых ограничений пока неизвестны, так как для этого требуется единогласное решение всех государств, входящих в ЕС.
"Так или иначе есть двухнедельный горизонт для переговоров до следующего совета по иностранным делам, на котором предложение может быть обсуждено или даже согласовано на уровне МИД, если необходимо", – заявил он.
Ранее в СМИ сообщали, что ЕС не имеет возражений относительно ужесточения санкций против РФ в энергетической сфере.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что новый пакет санкций не будет включать в себя ограничений на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики. Он добавил, что Венгрия и сама не согласилась бы с такими предложениями.
До этого Еврокомиссия завершила организацию проекта 11-го пакета санкций против РФ. По словам главы пресс-службы ЕК Эрика Мамера, 10 мая состоялась дискуссия диппредставителей в КОРЕПЕР.
Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза
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