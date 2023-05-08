ЕС может запретить доступ судам, которые пытаются обойти санкции против нефти из РФ – СМИ

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Евросоюз выступил с предложением запретить доступ в свои порты судам, которые предпринимают попытку обойти санкции против российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.

Отмечается, что запрет будет распространяться на суда, которые были заподозрены в перевалке нефти с одного судно на другое при попытке обхода введенного потолка цен на нефть.

Еврокомиссия (ЕК) ссылается на увеличение числа действий, направленных на обман ЕС и связанных с ними экологических рисков, указано в материале.

Ранее сообщалось, что ЕК закончила подготовку проекта 11 пакета санкций в отношении России. Как отмечал глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер, 10 мая состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей (КОРЕПЕР).

До этого отмечалось, что ЕС может ввести санкции против компаний из КНР, которые якобы оказывают поддержку России на фоне спецоперации на Украине.

ЕС также может ввести ограничения на транзит товаров через территорию РФ в рамках 11-го пакета санкций. Помимо этого, Евросоюз изучал введение ограничительных мер против судов, которые отключают транспондеры.



Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций