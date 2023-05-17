Под новые санкции ЕС против РФ могут подпасть более 100 компаний и физлиц

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Евросоюз в рамках новых мер против России планирует добавить в санкционные списки более 100 компаний и физлиц, сообщает EUobserver.

"ЕС заморозил счета более чем 1,6 тысячи российских физических лиц и компаний. <...> В 11-м пакете будут добавлены около 100 наименований", – указано в документе.

Ранее стало известно, что ЕС может договориться о введении 11-го пакета санкций против России 22 мая. Точные сроки корректировок вводимых ограничений пока неизвестны, так как для этого требуется единогласное решение всех государств – членов союза, отметили источники.

До этого в СМИ сообщали, что Брюссель не возражает против ужесточения антироссийских санкций в энергетической сфере.