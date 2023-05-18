Песков заявил, что Россия адаптировалась к давлению США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию, однако в Москве к этому уже адаптировались.

"Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что США оставят попытки оказания давления на РФ, на Иран и на другие страны, которые ищут подлинно взаимовыгодного сотрудничества. Мы всегда знали, что это давление будет продолжаться", – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что страны, испытывающие давление со стороны Вашингтона, уже к нему адаптировались и намерены дальше развивать друг с другом взаимовыгодные и уважительные отношения.

Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил о подготовке в США законопроекта, направленного на противодействие военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. Он будет предполагать введение санкций в отношении компаний, в том числе банков и перевозчиков, которые этому сотрудничеству способствуют.

