Сенатор США заявил о подготовке законопроекта по противодействию сотрудничеству РФ и Ирана

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Американский сенатор Тед Круз заявил о подготовке законопроекта, направленного на противодействие военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном путем введения санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сотрудничество между Россией и Ираном масштабное, оно углубляется. Администрация [президента США Джо] Байдена даже не пытается этому противодействовать", – сообщил сенатор.

По его словам, готовящийся законопроект обяжет Вашингтон противодействовать сотрудничеству между Ираном и Россией по ряду направлений. Круз сообщил, что его инициатива предполагает "применение существующих санкций, касающихся Украины, в отношении банков, нефтяных танкеров, самолетов, аэропортов, судов и верфей", которые используют в своем сотрудничестве Москва и Тегеран.

Помимо прочего, сенатор предлагает заблокировать "миллиарды долларов, которыми Иран располагает за рубежом".

15 мая представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США введут дополнительные санкции против тех, кто окажется вовлеченным в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. Он заявил, что ограничения будут введены в ближайшие дни.