США следует опасаться укрепления отношений России и Ирана – СМИ

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США нужно обеспокоиться укреплением российско-иранских отношений из-за возможного подрыва американских интересов в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке. Таким мнением поделились обозреватели издания 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс.

"Вашингтону и странам-единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, прежде чем национальным интересам Америки будет нанесен дополнительный урон", – отмечают журналисты.

Они напомнили, что Тегеран намерен купить у Москвы истребители Су-35 четвертого поколения и другую военную технику, а также не исключили, что Москва поможет своему партеру в вопросах развития ядерной программы и разработки ракет. В связи с этим Филлипс и Брукс считают, что Вашингтон провалил задачу сдерживанию "опасного союза".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею Ирана о создании "антисанкционного клуба", куда войдут страны, подпавшие под ограничения Запада. Он напомнил, что таких стран уже много, а значит они представляют определенную силу на международной арене.

