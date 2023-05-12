Песков заявил, что жители Запада должны понимать цену ошибок своих лидеров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Население западных стран должно знать, что оно расплачивается за ошибочную политику собственных лидеров, выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все больше и больше аналитиков на Западе пытаются рассуждать на тему эффективности политики коллективного Запада, на тему эффективности введенных против РФ санкций. Это скорее хорошо, чем плохо", – сказал Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента, в Кремле хотели бы, чтобы жители стран коллективного Запада понимали, что им приходится платить за неэффективную политику своих лидеров.

Ранее Песков заявил о готовности России ответить на действия Запада по накачиванию Киева оружием. Так пресс-секретарь прокомментировал информацию о поставках Великобританией Киеву ракет большой дальности Storm Shadow. Песков негативно оценил такие шаги западных стран.

Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности – СМИ