Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Решение правительства РФ о начале спецоперации на Украине позволило исправить историческую аномалию и активизировать переход к многополярности. Таким мнением поделился американский политолог Эндрю Корыбко в статье для Global Times.

Под исторической аномалией эксперт подразумевает возникший после распада СССР период однополярности. По его мнению, подобная ситуация на международной арене сложилась из-за уникального стечения обстоятельств, а не из-за некой исключительности Соединенных Штатов.

Начало спецоперации же активизировало глобальный системный переход к многополярности. В частности, об ограниченном влиянии США на другие государства говорит то, что к антироссийским санкциям присоединилось всего чуть более трех десятков стран, заявил политолог.

Корыбко предположил, что особое место в процессе становления равноправного мироустройства будет занимать объединение БРИКС (ассоциация пяти стран с развивающейся экономикой: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. – Прим. ред.).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает поглощать и втягивать Украину в Североатлантический альянс, что подтверждает правильность решения Владимира Путина о начале спецоперации.

До этого обозреватель Ахмед Муса Хомани выразил мнение, что своим решением начать спецоперацию на Украине Владимир Путин нанес по Соединенным Штатам упреждающий удар, чтобы спасти свою страну.

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