Заявления о том, что РФ начала СВО без всяких причин, являются ложью – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заявления о том, что Россия якобы начала специальную военную операцию без всяких причин, является ложью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Гибридная война и ложь, которая ведется против России, требуют от нас силы воли, веры в свою правоту, креатива и понимания происходящего", – отметил он, выступая на марафоне "Знание. Первые".

Одним из самых вопиющих Песков назвал заявление, в котором РФ назвали агрессивной страной и обвинили во всем происходящем. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что те, кто говорят о подобном, не рассказывают о предыстории произошедших событий.

"Те, кто говорят об этом, они никогда не рассказывают всю предысторию, и они никогда у себя не показывают нашего президента, когда он ее рассказывает. Это видим только мы с вами", – сказал он.

По его словам, таково устройство информационного мира и влияние западной монополии на владение информационными потоками. Рано или поздно РФ и другие страны, которые заинтересованы в справедливости и правде, "расшатают" сформировавшуюся мировую информационную монополию, резюмировал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что НАТО продолжает поглощать и втягивать Украину в Североатлантический альянс, что подтверждает правильность решения Владимира Путина о начале спецоперации. Песков добавил, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который рассматривает ее как противника и посягает на ее безопасность.

