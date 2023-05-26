В МИД Венгрии заявили о нападках на Белград и Будапешт из-за позиции по Украине

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Сербия и Венгрия подвергаются нападкам из-за поддержки мира на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Друзья, у нас с вами схожие проблемы. И вы, и мы подвергаемся беспощадным атакам международного либерального мейнстрима. <...> Они нападают на нас, потому что мы хотим мира на Украине и не способствуем увеличению риска эскалации войны. Они нападают на нас, потому что нам близки семейные ценности, и они нападают на нас, потому что мы отказываемся отдавать им свои собственные", – приводит ТАСС слова Сийярто.

К причинам нападок либеральной общественности Сийярто также добавил способность Венгрии и Сербии отстаивать национальные интересы. Он заявил, что страны способны на это благодаря сильным лидерам.

Ранее Венгрия объявила, что будет продолжать блокировать попытки Евросоюза ввести санкции против ядерной энергетики России. Как объяснил Сийярто, от этого зависит сотрудничество с Росатомом по проекту АЭС "Пакш-2".

До этого в МИД Сербии заявили, что не будут вводить санкции против России. По словам министра иностранных дел Ивицы Дачича, власти привыкли к регулярному давлению со стороны Запада. Так руководство западных государств "отрабатывает свою зарплату", резюмировал Дачич.