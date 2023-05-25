В МИД Венгрии заявили, что будут блокировать санкции против ядерной энергетики РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Венгрия будет продолжать блокировать попытки Евросоюза ввести санкции против ядерной энергетики России, так как против запретов сотрудничества в этой области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

Политик заметил, что новый пакет санкций в отношении РФ, обсуждаемый сейчас в ЕС, не содержит ограничений для атомной отрасли.

"Для всех было очевидно, что на такой пакет мы немедленно наложили бы вето", – добавил он.

Сийярто заявил, что Венгрия продолжит сдерживать попытки ввести санкции против ядерной энергетики России, потому что от этого зависит сотрудничество с Росатомом по проекту АЭС "Пакш-2".

25 мая глава МИД сообщил, что Европейская комиссия одобрила внесенные Россией и Венгрией изменения в проект атомной электростанции "Пакш-2", которые позволят венгерской стороне построить там два новых реактора вместе с "Росатомом".

Политик объяснил, что изменения в проект были согласованы Москвой и Будапештом в апреле, они потребовались, поскольку с момента заключения соответствующего соглашения в 2014 году произошло множество перемен. Сооружение новых энергоблоков станет гарантией энергетической безопасности Венгрии, подчеркнул Сийярто.

22 мая на заседании глав МИД ЕС не удалось достичь договоренностей относительно нового транша военной помощи Украине и 11-го пакета санкций против России. Сийярто сообщал, что Венгрия не согласна на включение в них российской атомной энергетики, считая это угрозой своему энергетическому суверенитету.