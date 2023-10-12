В Польше заявили о планах выставить Украине счет и ряд условий за оказанную помощь

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Варшава выставит Киеву счет и поставит ряд условий за предоставленную ранее помощь, сообщила кандидат в депутаты сейма Польши от "Конфедерации" Анна Брылка.

"Благодарность не является валютой в международных отношениях. <...> Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь, "Конфедерация" выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в 100 миллиардов злотых", – передает Polsat ее слова.

Брылка также подчеркнула, что необходимо выдвинуть четкие и жесткие условия. Политик добавила, что Украина должна отозвать жалобу на Польшу, которая была подана в ВТО на фоне аграрного конфликта. Нужно прекратить "украинизацию" торговли, следует провести эксгумацию жертв Волынской резни и разрешить Варшаве помочь в восстановлении Украины после завершения боевых действий, перечислила кандидат остальные условия.

Ранее министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк предупредил, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против в связи с аграрным скандалом.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Киеву и Варшаве потребуются "титанические усилия", чтобы нормализовать отношения, которые испортились на фоне нерешенных проблем с поставками зерна.



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