Ученые назвали главную причину отказа работы сердца

Исследователи Стэнфордского университета нашли связь между работой генов и сердечной недостаточностью, сообщает издание MedicalXpress.

По данным ученых, в клетках пациентов с сердечной недостаточностью задействовано большее количество генов. При этом отключение гена PPP1R3A у таких больных способно предотвратить опасное для их жизни состояние.

Отмечается, что ген PPP1R3A связан с активностью многих других генов, обеспечивающих деятельность сердца.

Ранее специалисты из Научной школы питания имени Фридманов при Университете Тафтса рассказали, что высокая смертность от кардиоваскулярных заболеваний связана с недостаточным употреблением в пищу овощей и фруктов.

Ученые подсчитали, что около двух миллионов смертей в год напрямую связаны с малым употреблением фруктов. И еще к миллиону летальных исходов приводит недостаток потребления овощей.